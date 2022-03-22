Обеспокоенность представителей Североатлантического альянса применением войсками РФ гиперзвукового оружия легко объяснима. Военный эксперт из Сербии Видосав Ковачевич рассказал, что у НАТО просто нет средств ПВО или ПРО, способных остановить «Кинжалы».

Он назвал гиперзвуковые ракеты «неслыханным и неизвестным» для Североатлантического альянса оружием, а также напомнил, что Соединенные Штаты лишь предпринимают попытки разработать системы противоракетной обороны, способные с ним справляться.

Ранее о невозможности защититься от гиперзвуковых ракет заявлял и немецкий эксперт Ульрих Кюн. Он пояснил, что даже если радары сумеют обнаружить боезаряд, летящий на скорости 5000 километров в час, ПРО или ПВО все равно ничего не смогут с ним сделать.