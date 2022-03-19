Полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что дни нацистов на Украине сочтены. Об этом сообщает издание «ЦарьГрад».

Как отмечается, в последние дни ВСУ уже несколько раз использовали тактические ракеты «Точка-У», но применяли их для атаки не по российским военным частям, а по городским районам с мирными жителями. Согласно заявлению Литовкина, эти действия указывают на агонию нацистского режима на Украине. Кроме того, он отметил, что на Украине это прекрасно понимают.

Эксперт указал, что у нацистов остаётся лишь два незавидных пути: в сырой земле или в тюрьме. Поэтому они пытаются забрать с собой как можно больше мирного населения и навредить будущей свободной Украине.

Сложность для российской армии заключается в том, что ВСУ применяет живой щит. Армия РФ успешно находит размещения пусковых установок «Точка-У», однако находятся они на гражданских объектах. Подобные приёмы, по словам Литовкина, являются военным преступлением.

О том, что ВСУ используют живой щит, Виктор Литовкин сообщал и ранее. По его словам, это основная сложность проведения спецоперации на Украине.