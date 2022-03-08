Одна из главных сложностей военной спецоперации РФ на Донбассе заключается в том, что ВСУ используют жителей региона в качестве живого щита. Они размещают свою технику и тяжелое вооружение в непосредственной близости от жилых кварталов или внутри их, что создает серьезную проблему, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Мы вынуждены проводить операцию точными ударами, как хирург, когда проводит операцию ювелирными движениями, чтобы обезвредить противника», – пояснил он.

ВСУ размещают во дворах жилых домов реактивные системы залпового огня и оттуда ведут обстрелы, сообщил эксперт. Уничтожить такие точки очень сложно, так как удар по ним может привести к попаданию в жилые дома. Также стоит учитывать разлет осколков, из-за которого существует высокий риск гибели людей. Тем более, что их вынуждают оставаться в своих квартирах.

Украинская армия при этом продолжает обстреливать позиции прямо из жилых кварталов, не особо обращая внимание на случайные промахи.