Военный эксперт Борис Подопригора, являющийся полковником в запасе, заявил, что Запад может проводить провокации для того, чтобы начать Третью мировую войну.

Как отмечается, за несколько последних дней в странах Европы было зафиксировано падение нескольких беспилотников. В связи с этим США и Евросоюз начали угрожать России жестким ответом.

Подопригора указал, что эти инциденты могут быть провокациями. Так, если произойдёт нападение на НАТО, то это даст право на военный ответ агрессору. То есть, это вполне может стать поводом для начала Третьей мировой войны.

Впрочем, эксперт отмечает, что сейчас сложно сказать, как поступит НАТО, если будет признано, что в падениях беспилотников виновата Россия. По его словам, НАТО в самом деле может отправить военные силы, но большинство стран понимают, что ни к чему хорошему это не приведёт, так как у некоторых участников конфликта имеется ядерное оружие. Таким образом, обоснованность отправки сил НАТО могут опровергнуть США или другие страны ЕС.

Ранее политолог Сергей Михеев заявил, что передача США и Западом оружия Украине приведёт к хаосу. Он указал, что оружие уже находится в руках националистов и радикалов.