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Запад продолжает поставки на Украину оружия, не желая осознавать, что они могут привести к окончательному краху этого государства, уверен политолог Сергей Михеев. Он пояснил, что США и другие страны уже не контролируют процесс передачи Киеву различных видов вооружений и тратит на эти цели миллионы долларов.

По словам политолога, продолжение подобных действий приведет к настоящему хаосу на Украине. Сейчас оружие уже находится в руках националистичных батальонов и радикалов. Кроме того, оно раздается безо всякого контроля и учета обычным гражданам.

Эксперт уверен, что из-за этого Украина столкнется с небывалым расцветом криминала, а оружие в конечном итоге окажется в руках бандитских группировок и будет использоваться против украинской армии.

Запад же всего этого не замечает и продолжает поставки, одновременно с этим демонстрируя свое якобы невмешательство в конфликт на Украине.

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