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В районе Одессы в скором времени должен начаться очередной этап военной спецоперации на Украине. Об этом рассказал военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с изданием «Московский комсомолец».

Гундаров напомнил, что Одесса является крупным морским портом Украины, который представляет стратегическую важность. В частности, через него поставлялось оружие. Кроме того, это крупнейший в стране железнодорожный узел.

Эксперт объяснил, что Одесса также является крупным центром управления вооружёнными силами. При этом он отметил, что инфраструктура сохранилась ещё с советских времён. Так, в городе находится штаб Одесского военного округа и вероятно, что его возможности до сих пор используют. Система правления этого округа имела большие возможности, которые сейчас необходимо обнулить.

Помимо этого, Гундаров отметил, что Одесса является ключом к Приднестровью. Кроме того, Одесса является символом и в этом городе всегда было много русскоязычного населения, положительно относящегося к России. Таким образом, взятие этого говора может стать ударом по моральному состоянию националистов.

Ранее мы сообщали, что в порту Одессы был уничтожен флагманский корабль украинского флота. Речь идёт о фрегате «Гетман Сагайдачный».

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