В порту Одессы был уничтожен украинский фрегат «Гетман Сагайдачный». Информацию об этом публикует портал avia.pro.

Отмечается, что данный фрегат является флагманом украинского флота. Он находился в одесском порту и был уничтожен сильным взрывом. Согласно информации портала, местом взрыва могла являться донная часть корабля. Авторы публикации отмечают, что в распоряжении агентства avia.pro оказались кадры, которые подтверждают факт взрыва.

На кадре фрегат «Гетман Сагайдачный» угадывается с лёгкостью, кроме того, по снимкам можно понять, что расположен он именно в Одессе. Кроме того, эта же информация подтверждается и спутниковыми снимками, хотя они и имеют небольшое разрешение.

Судя по повреждениям, фрегату требуется серьёзный ремонт, без которого использовать его не представляется возможным. Кроме того, непонятно, как именно произошёл взрыв. Предполагается, что это сделали сами моряки, так как на фрегате отсутствуют внешние повреждения.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о количестве уничтоженных объектов на территории Украины. Как было отмечено, уничтожили за время проведения спецоперации более полутора тысяч объектов.