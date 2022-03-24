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Американские биологи работали в лабораториях на Украине со штаммами сибирской язвы. Об это рассказали представители Минобороны РФ, которые получили информацию от сотрудников данных научных центров.

Специалисты поведали, что специалисты из Соединенных Штатов неоднократно вскрывали скотомогильники. Там они вели поиск штаммов сибирской язвы, которые затем исследовали в разбросанных по всей Украине биологических лабораториях.

Исследования велись в рамках проекта «Ю-Пи-2», подразумевавшего не только изучение обнаруженных штаммов, но и создания новых на их основе. Патогены, выведенные лабораторным путем, должны были стать эндемичными для украинских жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что лаборатории на Украине курировались из ядерного центра в Лос-Аламосе.

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