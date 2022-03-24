Лаборатории, которые на Украине разрабатывали биологическое оружие, курировались американским ядерным центром в Лос-Аламосе. Именно он в свое время создал первую в Соединенных Штатах атомную бомбу, рассказал начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов.

В ходе брифинга для журналистов он пояснил, что США развернули масштабную программу, предполагающую создание военно-биологических лабораторий в ряде бывших советских республик. В том числе, и на Украине. В их создании замешаны не только ядерный центр, но и Фонд имени Джорджа Сороса, ЦКПЗ Соединенных Штатов, а также агентство по международному развитию.

Национальная лаборатория в Лос-Аламосе, которая в настоящий момент реализует «Манхэттенский проект» по созданию ядерных вооружений, курировала все эти учреждения. Контроль же осуществляется непосредственно министерством обороны США, подчеркнул генерал-лейтенант Кириллов.