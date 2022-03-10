читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские военные оказали помощь украинскому разведчику, который был ранен.

Как сообщается, в Харьковской области возле одной из деревень была перестрелка украинских военных и российского патруля. В какой-то момент военнослужащий 81-й украинской аэромобильной бригады Иван Чеховский получил ранение в ногу. По его словам, ранили его свои же сослуживцы.

При содействии местных жителей Чеховский дозвонился до своего командования. Ему пообещали эвакуировать его в скором времени, но помощи он так и не дождался. Вскоре в деревню пришли военные РФ, которые взяли его в плен. При этом ему была оказана требуемая медицинская помощь.

По словам украинского военного, в десантно-штурмовые войска он пошёл добровольцем ещё в 19 лет. Их обучали иностранные инструкторы, в частности, курсы по выживанию проводили британцы.

Ранее Минобороны РФ на видео показало, как относятся к пленным украинским военным. В частности, им разрешают позвонить домой и сообщить семье о себе.

Вам может понравиться

Экзамены IELTS по английскому языку отменили в России

Международные санкции, которые вводятся в отношении России, добрались и до системы образования. Международная система оценки знаний по английскому языку IELTS заявила, что экзамены в России отменяются. Соответствующие письма уже получили

ВС РФ на Украине выигрывают бои на подбитых самолетах и сутками выдерживают надежную оборону

Армейские международные игры и боевые действия в Сирии позволили российским военным приобрести опыт и навыки, позволяющие сейчас крушить неонацистов на Украине, пишет «Комсомольская правда». Так, авторы отмечают капитана Сергея Черного,

В ДНР рассказали о планах националистов убить священнослужителей под Волновахой

Украинские неонацисты готовят жестокое убийство священнослужителей в селе Никольское, что в Волновахском районе, рассказали представители штаба территориальной обороны ДНР. Они пояснили, что информация поступила от местных жителей. Гражданское население сообщило,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 марта – ясно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 10 марта – ясно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 10 марта – переменная облачность, до -0 °C | Подольск: погода, 10 марта – небольшая облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 10 марта – пасмурно, до 2 °C |