Российские военные оказали помощь украинскому разведчику, который был ранен.

Как сообщается, в Харьковской области возле одной из деревень была перестрелка украинских военных и российского патруля. В какой-то момент военнослужащий 81-й украинской аэромобильной бригады Иван Чеховский получил ранение в ногу. По его словам, ранили его свои же сослуживцы.

При содействии местных жителей Чеховский дозвонился до своего командования. Ему пообещали эвакуировать его в скором времени, но помощи он так и не дождался. Вскоре в деревню пришли военные РФ, которые взяли его в плен. При этом ему была оказана требуемая медицинская помощь.

По словам украинского военного, в десантно-штурмовые войска он пошёл добровольцем ещё в 19 лет. Их обучали иностранные инструкторы, в частности, курсы по выживанию проводили британцы.

Ранее Минобороны РФ на видео показало, как относятся к пленным украинским военным. В частности, им разрешают позвонить домой и сообщить семье о себе.