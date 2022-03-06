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Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись с военнослужащими ВСУ, которые были взяты в плен. Об этом сообщает издание «Российская газета».

По опубликованным кадрам можно понять, что относятся к пленным военным украинской армии, которые прекратили сопротивление и добровольно сдали оружие, вполне гуманно. В частности, им дают возможность позвонить домой. В своих разговорах они успокаивают собеседников, отмечая, что, несмотря на плен, к ним хорошее отношение.

Украинские военнослужащие и боевики из националистических батальонов также публикуют такие записи, показывая российских военнослужащих. Однако к своим пленным они относятся плохо и даже довольно жестоко.

Ранее военнослужащий ВСУ, взятый в плен, рассказал, почему добровольно служил оружие. По его словам, у них было много потерь, а командир их бросил.

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