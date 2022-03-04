Военный эксперт Юрий Котенок рассказал, почему сейчас на Украине замедлилось проведение спецоперации РФ. Его слова передаёт издание «Царьград» со ссылкой на РИА ФАН.

Согласно заявлению эксперта, ВСУ создали довольно мощные и укреплённые районы. Взять их «с наскока», как указал Котенок, нельзя. Также он отметил и высокую концентрацию наилучших частей ВСУ и батальонов националистов. По его словам, ранее они должны были нанести удар по ЛДНР, но сейчас они даже пытаются проводить контратаку.

В итоге немало времени тратится на то, чтобы заблокировать очаги сопротивления и уничтожить их. Но, несмотря на то, что потребуется некоторое время, наступление ВС РФ продолжается.

Также Котенок отметил, что в Харькове в настоящее время ситуация наиболее сложная. Туда даже был отправлен Арсен Аваков, который является экс-главой МВД Украины. Именно он, как заявляется, является ответственным за создание националистического батальона «Азов».

Ранее военный разведчик Скотт Риттер заявил, что у Украины нет шансов на победу. Он отметил, что украинским военнослужащим нечего противопоставить российской армии.