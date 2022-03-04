Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Юрий Котенок рассказал, почему сейчас на Украине замедлилось проведение спецоперации РФ. Его слова передаёт издание «Царьград» со ссылкой на РИА ФАН.

Согласно заявлению эксперта, ВСУ создали довольно мощные и укреплённые районы. Взять их «с наскока», как указал Котенок, нельзя. Также он отметил и высокую концентрацию наилучших частей ВСУ и батальонов националистов. По его словам, ранее они должны были нанести удар по ЛДНР, но сейчас они даже пытаются проводить контратаку.

В итоге немало времени тратится на то, чтобы заблокировать очаги сопротивления и уничтожить их. Но, несмотря на то, что потребуется некоторое время, наступление ВС РФ продолжается.

Также Котенок отметил, что в Харькове в настоящее время ситуация наиболее сложная. Туда даже был отправлен Арсен Аваков, который является экс-главой МВД Украины. Именно он, как заявляется, является ответственным за создание националистического батальона «Азов».

Ранее военный разведчик Скотт Риттер заявил, что у Украины нет шансов на победу. Он отметил, что украинским военнослужащим нечего противопоставить российской армии.

Вам может понравиться

СМИ: Spotify закрывает офис в России

Стриминговый сервис Spotify ограничил свою деятельность в России. По данным шведского издания Aftonbladet, компания закрывает свой офис. Впрочем, как указывается в соответствующем письме Spotify, на которое ссылается издание, сам музыкальный

Slipknot отменили ближайшие выступления в России

“На более спокойное время” перенесли музыканты рок-группы Slipknot свои выступления в России, Белоруссии и Украине. Концерт в Москве должен был состояться летом этого года. Об этом сообщает РИА “Новости” со

Gazeta Polska: Польше необходимо ядерное оружие

В Польше заявили о необходимости ядерного арсенала для защиты страны. Соответствующее мнение высказал автор издания Gazeta Polska Томаш Сакевич. Он заявил, что необходимо начать принимать участие в европейской программе совместного
  • Анна
  • 03.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 марта – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 4 марта – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 марта – облачно с прояснениями, до -4 °C | Королев: погода, 4 марта – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 4 марта – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 4 марта – пасмурно, до 6 °C |