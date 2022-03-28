Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что украинские власти ответственны за преступления ВСУ против человечности. Его слова передаёт «ПолитЭксперт».

Некоторое время назад в Сети были опубликованы кадры допроса российских военных, попавших в плен к бойцам ВСУ. По опубликованной видеозаписи можно понять, что пленным во время допроса прострелили ноги. Согласно заявлению военкора, эти кадры будут включены в хронику будущих международных трибуналов. Он указал, что столь бесчеловечных инцидентов с российскими военными не было со времен Великой Отечественной войны. В последующих конфликтах, в которых принимали участие российские военные, подобной жестокости не происходило.

При этом Котенок отмечает, что украинское руководство знает об этих допросах и поощряет антигуманные действия. Таким образом, оно ответственно за все эти преступления.

Также военкор считает, что после публикации подобных кадров следует прекратить переговоры с украинской стороной, так как с преступниками обсуждать нечего.

Ранее кадры с издевательствами над российскими военными прокомментировал военный корреспондент Александр Коц. По его словам, нельзя “оскотиниваться” до подобного уровня, но отомстить необходимо.

Вам может понравиться

Аналитики США сравнили Киев с шахматной фигурой, попавшей в безвыходное положение

Киев находится в чрезвычайно сложной ситуации, но Генштаб ВСУ публикует недостоверные данные о ситуации вокруг столицы. При этом он противоречит сам себе, отмечают эксперты американского аналитического института ISW. Так, представители

Старшие офицеры украинской армии массово сдаются в плен на всех направлениях

Сразу не нескольких направлениях украинская армия начала отступление, на которое расходует все силы, так необходимые ей для обороны. ВСУ деморализованы и уже не в состоянии защищаться, пишет издание «Военное обозрение».

В Чехии началась проверка компаний, пытающихся обойти санкции против России

Европа запустила на полный ход «поисково-репрессивную машину», направленную на компании, продолжающие вести бизнес в обход антироссийских санкций. Так, в Чехии в настоящий момент проводится крупная проверка, затрагивающая целый ряд бизнес-структур.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 марта – небольшой снег, до 4 °C | город Мытищи: погода, 28 марта – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 марта – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 28 марта – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 28 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C |