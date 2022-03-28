Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что украинские власти ответственны за преступления ВСУ против человечности. Его слова передаёт «ПолитЭксперт».

Некоторое время назад в Сети были опубликованы кадры допроса российских военных, попавших в плен к бойцам ВСУ. По опубликованной видеозаписи можно понять, что пленным во время допроса прострелили ноги. Согласно заявлению военкора, эти кадры будут включены в хронику будущих международных трибуналов. Он указал, что столь бесчеловечных инцидентов с российскими военными не было со времен Великой Отечественной войны. В последующих конфликтах, в которых принимали участие российские военные, подобной жестокости не происходило.

При этом Котенок отмечает, что украинское руководство знает об этих допросах и поощряет антигуманные действия. Таким образом, оно ответственно за все эти преступления.

Также военкор считает, что после публикации подобных кадров следует прекратить переговоры с украинской стороной, так как с преступниками обсуждать нечего.

Ранее кадры с издевательствами над российскими военными прокомментировал военный корреспондент Александр Коц. По его словам, нельзя “оскотиниваться” до подобного уровня, но отомстить необходимо.