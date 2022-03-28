Видеозаписи, на которых украинские военные издеваются над пленными, необходимо показывать бойцам, принимающим участие в специальной военной операции, уверен военный корреспондент Александр Коц.

Он рассказал, что неоднократно получал одну и ту же видеозапись, на которой националисты издеваются над пленным солдатом, фактически доводя его до смерти, а затем простреливают ноги сразу нескольким военнослужащим.

Коц отметил, что «оскотиниваться до их уровня» ни в коем случае нельзя, однако отомстить просто необходимо. Он вспомнил Чечню, где военных обезглавливали. Тогда командир российского подразделения показывал видеозапись этих зверств бойцам, «чтобы нюх не теряли и злости набирались». Таким же образом нужно поступать и сейчас.