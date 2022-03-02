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Заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд удалила со своей страницы в Twitter фотографию, на которой она изображена с лозунгом киевских националистов.

Как сообщается, чиновница опубликовала на своей странице своё фото, где было изображено, что она держит в руках красно-чёрный шарф. На этом шарфе имелась надпись «Слава Украине», которая является лозунгом киевских националистов. Речь идёт об Украинской повстанческой армии УП (данная организация запрещена в России и признана экстремистской).

Спустя менее, чем через день после этой публикации, тогда, когда по поводу фото начали весьма активно высказываться пользователи Сети, Фриланд удалила этот кадр, заменив его на другой. Комментариев ситуации не последовало.

Ранее в Канаде заявили, что урегулировать конфликт на Украине можно было в том случае, если бы Киев заставили выполнять Минские соглашения. Вместо этого, как было отмечено, вводились санкции против России.

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