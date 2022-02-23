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Страны Запада на протяжении долгого времени для урегулирования конфликта на Украине занимались не тем, чем следовало бы. Вместо того, чтобы убеждать Киев исполнять Минские соглашения, западные партнёры России постоянно накладывали на неё санкции. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Он рассказал, что 22 февраля был вызван в Министерство иностранных дел Канады. Там ему официально обозначили позицию страны по поводу признания российскими властями независимости Луганской и Донецкой народных республик. По словам посла, ничего нового он не услышал – ему изложили позицию правительства Канады, которая и так была хорошо известна.

В ответ на это Степанов рассказал канадскому МИДу, как Россия видит ситуацию с ДНР и ЛНР, а также указал на то, что Киев на протяжении долгих лет уклонялся от выполнения Минских соглашений, по которым должен был быть определён особый статус республик в составе Украины.

Степанов также добавил, что во время встречи в МИДе вопрос о новых санкциях со стороны Канады “напрямую не поднимался”.

Указы о признании независимости ЛНР и ДНР президент Владимир Путин подписал 21 февраля. Тогда же были пописаны договора о дружбе и сотрудничестве с республиками Донбасса. 22 февраля российский парламент ратифицировал документы.

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