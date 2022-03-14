Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал об опасности нового штамма коронавируса, который лишь недавно был выявлен в Китае. Его слова передаёт издание «Вечерняя Москва».

Речь идёт о варианте коронавируса, который прозвали «сыном омикрона». В настоящее время он распространяется в Китае, но, как отмечает Альштейн, количество случаев заболевания не очень большое. Однако в европейских странах уже наблюдается небольшое увеличение заболеваемости коронавирусом, что может указывать также на новый штамм. Но в восточной Европе и в России случаев заражения новым вариантом COVID-19 ещё не выявлено.

Альтштейн указал, что новый подштамм в два раза более заразен, чем омикрон. При этом новый вариант вируса является не гибридом существующих, а новой мутацией. Это означает, что есть риск того, что новый штамм будет опаснее других.

Недавно терапевт Алексей Водовозов рассказал, что многие россияне совершают ошибки перед вакцинацией. В частности, он отметил приём препаратов, разжижающих кровь.

Вам может понравиться

В Китае зафиксировали вспышку заболеваемости “стелс-омикроном”

В Китае зафиксировали наиболее сильную вспышку заболеваемости COVID-19, произошедшую с начала пандемии. Об этом рассказывает агентство Associated Press. Как было отмечено, объясняется эта вспышка новым штаммом COVID-19 «стелс-омикрон». По последней
  • Анна
  • 14.03.2022
  • читать 1 минуту

Кадыров выложил видео, на котором чеченские военные помогают раненому подростку на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в мессенджере «Телеграм» опубликовал видеозапись, на которой командир батальона “Юг” Хусейн Межидов оказывает помощь девочке, получившей ранение в живот в результате обстрела со стороны националистических формирований.

Mitsui и Mitsubishi не выйдут из проекта “Сахалин-2”

Несмотря на ужесточающуюся в отношении России санкционную политику стран Запада и давление на своих восточных партнёров, крупные компании Востока не стремятся сворачивать своё сотрудничество с российской стороной. Так, торговые дома
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 марта – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 марта – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 14 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C |