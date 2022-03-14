Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал об опасности нового штамма коронавируса, который лишь недавно был выявлен в Китае. Его слова передаёт издание «Вечерняя Москва».

Речь идёт о варианте коронавируса, который прозвали «сыном омикрона». В настоящее время он распространяется в Китае, но, как отмечает Альштейн, количество случаев заболевания не очень большое. Однако в европейских странах уже наблюдается небольшое увеличение заболеваемости коронавирусом, что может указывать также на новый штамм. Но в восточной Европе и в России случаев заражения новым вариантом COVID-19 ещё не выявлено.

Альтштейн указал, что новый подштамм в два раза более заразен, чем омикрон. При этом новый вариант вируса является не гибридом существующих, а новой мутацией. Это означает, что есть риск того, что новый штамм будет опаснее других.

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