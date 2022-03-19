читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский исполнитель Андрей Данилко, который больше известен под псевдонимом Верка Сердючка, продолжал давать выступления в России, даже несмотря на свои русофобские взгляды.

Об этом рассказал Кирилл Чибисов – продюсер и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов». Согласно его заявлению, Верка Сердючка выступала в России как до 2014 года, так и после, несмотря на свои антироссийские высказывания. Гонорары у неё были весьма неплохие и в среднем составляли 150-200 тысяч евро.

Выступления прекратились только в связи с последними событиями. Несмотря на это, Чибисов считает, что исполнитель и в будущем продолжит выступать в России. Помешать этому может только тот обстоятельство, если его внесут в «чёрный список» и въезжать в Россию ему будет нельзя. Однако на данный момент такая ситуация маловероятна.

Чибисов отметил, что Россия довольна привлекательна для украинских исполнителей, так как здесь они могут заработать большие гонорары. Он заявил, что в России артистов очень любят, «всё время с ними сюсюкаются», а также дают звания и госзаказы. На Украине же, по его словам, на артистов и их доходы смотрят через лупу.

Ранее мы сообщали, что украинский исполнитель Макс Барских дал ответ на критику своих российских коллег. Ранее они негативно отнеслись к его высказываниям о России и отмене концертов.

Вам может понравиться

Миллиардер Мельниченко оспорит в суде введённые против него санкции

Один из крупных российских бизнесменов Андрей Мельниченко решил оспорить законность санкций, которые в его отношении ввёл Евросоюз. В числе прочего бизнесмен будет доказывать в суде незаконность “заморозки” своей парусной яхты

Нефтяные компании США отчитаются перед Конгрессом о ценах на бензин

Власти Соединённых Штатов Америки вызвали на слушания в Конгресс представителей крупных нефтяных компаний. Сенат потребовал от них отчитаться о ситуации с ценами на бензин. Представители Демократической партии (у неё большинство

Global Times: Кризис на Украине спровоцировало агрессивное расширение НАТО на восток

Агрессивное продвижение Североатлантического альянса в восточном направлении, его желание во что бы то ни стало окружить Россию своими военными базами стало главной причиной конфликта на Украине. Из-за своих действий НАТО
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 марта – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 19 марта – ясно, до 1 °C | Подольск: погода, 19 марта – небольшая облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C |