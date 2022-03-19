Украинский исполнитель Андрей Данилко, который больше известен под псевдонимом Верка Сердючка, продолжал давать выступления в России, даже несмотря на свои русофобские взгляды.

Об этом рассказал Кирилл Чибисов – продюсер и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов». Согласно его заявлению, Верка Сердючка выступала в России как до 2014 года, так и после, несмотря на свои антироссийские высказывания. Гонорары у неё были весьма неплохие и в среднем составляли 150-200 тысяч евро.

Выступления прекратились только в связи с последними событиями. Несмотря на это, Чибисов считает, что исполнитель и в будущем продолжит выступать в России. Помешать этому может только тот обстоятельство, если его внесут в «чёрный список» и въезжать в Россию ему будет нельзя. Однако на данный момент такая ситуация маловероятна.

Чибисов отметил, что Россия довольна привлекательна для украинских исполнителей, так как здесь они могут заработать большие гонорары. Он заявил, что в России артистов очень любят, «всё время с ними сюсюкаются», а также дают звания и госзаказы. На Украине же, по его словам, на артистов и их доходы смотрят через лупу.

Ранее мы сообщали, что украинский исполнитель Макс Барских дал ответ на критику своих российских коллег. Ранее они негативно отнеслись к его высказываниям о России и отмене концертов.