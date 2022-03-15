Украинский исполнитель Макс Барских ответил на критику своих коллег из России.

Как сообщается, после начала спецоперации России на Украине Барских весьма оскорбительно высказался в адрес всех россиян, в том числе и своих поклонников. Он заявил, что больше не будет давать в России свои концерты, а также отменил уже запланированные выступления. При этом он отказался возвращать поклонникам деньги за билеты.

Действия Барских весьма разозлили российских звёзд. К примеру, рэпер Тимати весьма жестко раскритиковал своего коллегу, назвал его «петушарой» и указав, что Макс зарабатывал свои деньги именно в России. Он пообещал, что поступок исполнителя в России не забудут и при встрече он сам об этом напомнит.

Вскоре Марских дал ответ, отметив перед этим, что не хотел сначала реагировать, но всё же решил сказать. Так, он посоветовал Тимати сидеть молча, «сопеть в две дырки» и спасать свою компанию. Он заявил, что Тимати стоит перестать сыпать угрозами, отметив, что без помощи своих папиков рэпер ничего не стоит.

Высказался Барских и насчёт других критиковавших его артистов. Так, продюсера Яну Рудковскую он назвал «умной женщиной», но указал, что сейчас она ничего не видит, кроме брендовых вещей. Певицу Славу он назвал двуличной, указав, что ранее она «пела ему оды любви». Кроме того, высказался он и насчёт Ольги Бузовой, порадовавшись, что после блокировки Instagram (соцсеть, запрещена в РФ) в России её станет меньше.

Ранее актёр Алексей Семёнов раскритиковал артистов, выступающих с осуждением военной операции России. По его словам, они не до конца разобрались в ситуации.