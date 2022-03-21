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В Великобритании собираются снова начать выдавать лицензии на разработку нефтяных месторождений, находящихся в Северном море. Об этом стало известно изданию Financial Times.

Как отмечается, два года назад лицензии выдавать прекратили. Но сейчас лицензирование собираются восстановить, так как Великобритания намеревается увеличить поставки энергоносителей, осуществляемые внутри страны. Такое решение, в свою очередь, было объяснено ситуацией, связанной с Украиной.

Сообщается, что Великобритания намеревается со временем отказаться от поставок нефти и газа из России, а также понизить зависимость от неустойчивых международных рынков сырья.

Решение о выдаче лицензий может вызвать негодование от сторонников борьбы за сохранение климата, так как они считают, что инвестироваться необходимо в сферы производства чистой энергии.

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