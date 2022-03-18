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Позиция Соединенных Штатов по Украине сперва уничтожит сами США, а затем и Североатлантический альянс, уверен Джордж Галлоуэй, возглавляющий партию рабочих Великобритании.

Он заявил, что политика США похожа на самоубийство, спровоцированное безумием. Если внимательно проанализировать поступки американских властей, то можно очень четко разглядеть империю, которая стремительно приближается к своему упадку.

В интервью изданию Global Times Галлоуэй отметил, что американские граждане совсем скоро увидят негативные последствия санкций против России. Повышение цен буквально на все вызовет волну недовольства, которая скроет под собой былую американскую мощь, пик которой давно остался позади.

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