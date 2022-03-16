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В Великобритании собираются начать искать активы, принадлежащие президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Займётся выполнением этой задачи Национальное агентство по борьбе с преступностью, а также разведслужба. Согласно заявлению собеседников издания, над поиском возможных лондонских активов Путина уже работают люди и была создана группа по клептократии. Кроме того, они будут осуществлять поиск активов и приближенных российского президента.

Отмечается, что ранее в Великобритании сообщали о создании целевой группы, специалисты которой будут искать активы тех граждан России, которые попали под введённые королевством санкции. Как было заявлено, это довольно трудная задача, так как имущество может быть оформлено на подставных лиц.

Ранее мы сообщали, что Великобритания оказалась на грани энергетического кризиса. Объясняется это тем, что был прекращен импорт древесных гранул.

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