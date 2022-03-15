Британия находится на грани энергетического кризиса. Причина в том, что прекращен импорт древесных гранул, а именно их применяют для отопления путем сжигания. Информацию сообщил Марк Лебус, председатель Совета по производству гранул.

Он пояснил, что производство Великобритании не потянет изготовление гранул в нужном объеме, поэтому большое их количество импортируется. Теперь же страна втягивается в энергокризис, который нарастает с каждым днем.

Со слов Лебуса, в последние несколько лет Великобритания перешла на отопление с помощью древесных гранул и правительство поддерживало этот. А граждане страны перешли на применение котлов, работающих на биомассе.

Самым крупным поставщиком древесных гранул является именно Россия, но теперь поставки топлива прекращены. Стоимость гранул в Англии сейчас увеличилась на 40%.