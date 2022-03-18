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Жители Японии резко высказались насчёт речи президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к конгрессу США.

Как сообщается, Зеленский, в частности, сравнил происходящие на Украине события с атакой Японии на военную базу США Перл-Харбор в 1941 году, а также с терактами, которые были совершены 11 сентября 2001 года. Статья, которая была посвящена этому выступлению украинского президента, набрала в Японии несколько тысяч комментариев.

Сравнение весьма неприятно поразило японцев. В частности, они указали, что Зеленскому нужно извиниться за то, что он поместил атаку на Перл-Харбор и события 11 сентября в один ряд.

Кроме того, читатели статьи порекомендовали Зеленскому, в ситуации, если он когда-нибудь решит выступить с аналогичной речью перед властями Японии, рассказать об атомных бомбардировках, от которых пострадали города Хиросима и Нагасаки. С этим согласились многие читатели, отметившие, что Зеленский говорил с расчетом на американского слушателя, но это не означается, что всё допустимо.

Ранее мы сообщали о том, что выступление Владимира Зеленского раскритиковали читатели издания The Hill. В своей речи он, в частности, заявил о том, что сейчас ведётся Третья мировая война.

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