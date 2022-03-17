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В США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который недавно сообщил о том, что сейчас, «вероятно, уже идёт» Третья мировая война.

Его слова передал телеканал NBC. Но читатели The Hill были весьма недовольны его заявлением. Так, некоторые читатели указали, что развязать конфликт старается именно Зеленский. Было отмечено, что между Россией и Украиной сложилась непростая ситуация, выходом из которой стал бы нейтральный статус Украины.

Это мнение поддержали многие комментаторы, указавшие, что идёт противостояние между Россией и Украиной, и многие оказывают этим сторонам какую-либо поддержку, однако речи о Третьей мировой войне не идёт.

Один из читателей назвал Зеленского клоуном, которому необходима помощь психиатра. Он также отметил, что американцы почему-то украинскому президенту верят. Другой комментатор считает, что Зеленский слишком переоценивает значимость Украины и указал, что воевать за неё в Третьей мировой они не собираются.

Также ещё один читатель сообщил, что то, что происходит на Украине сейчас, ужасает, однако втягивать в это весь мир не стоит.

Ранее журналисты The American Conservative заявили, что цитирование Зеленским Мартина Лютера Кинга в обращении к Конгрессу является попыткой манипуляции. Они заявили, что президент Украины своим выступлением пытался добиться бесполетной зоны над Украиной.

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