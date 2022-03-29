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В японском минобороны заявили, что начиная с сегодняшнего дня, 29 марта, писать город Киев во внутренней документации будут только на украинский манер. Об этом проинформировал глава министерства.

Название украинской столицы в японском языке ранее основывалось на русскоязычном произношении. Для его написания были задействованы три знака азбуки катакана, которую японцы применяют для обозначения заимствованных слов в своем языке. Киев произносится в результате как «Киэфу».

Теперь же представители минобороны Японии решили, что будут называть столицу Украины как «Киу». Для написания будут применяться два символа азбуки катакана. Такое написание основывается именно на украинском произношении, его же используют и средства массовой информации.

На данный момент этот вопрос согласовывается с украинским правительством.

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