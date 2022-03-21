В Windows 1.0 было найдено «пасхальное яйцо», которое разработчики оставили почти 40 лет назад.

Windows 1.0 вышла ещё в 1985 году. Как сообщается, обнаружил этот секрет пользователь Сети Лукас Брукс. О найденной «пасхалке» он сообщил на своей странице в Twitter. По его словам, найти секрет ему удалось случайно, когда он нашёл растровый файл, имеющий название Smiley Face.

Брукс отметил, что после выхода данной операционной системы простые пользователи не могли найти эту «пасхалку», так как тогда нечем было открыть такой документ. «Пасхалка» включает в себя список разработчиков программы, а также смайлик и сообщение «Поздравляем!».

Отмечается, что данная находка указывает на то, что первые «пасхальные яйца» появились раньше, чем считалось. Так, ранее было заявлено, что впервые «пасхалки» стали добавлять лишь с версии Windows 3.0.

Ранее мы сообщали, что Microsoft собирается добавить рекламу в новой версии Windows. Появиться реклама может уже в Windows 11.