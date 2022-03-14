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Компания Microsoft продолжает экспериментировать на тем, как будет выглядеть новая операционная система Windows 11. На этот раз участники инсайдерской программы обратили внимание, что в приложении “Проводник” появилась реклама.

Узкая полоска в верхней части окна “Проводника” рекламирует приложение Microsoft Editor. Оно предназначено для проверки грамматики и орфографии в текстах. Но как говорят специалисты, эта полоска может использоваться для чего угодно – в том числе и для интеграции рекламы от сторонних разработчиков.

Впрочем, пока реклама появилась не у всех “тестировщиков” новой Windows. По мнению экспертов, можно предположить, что и сами разработчики пока не уверены, стоит ли добавлять такую функцию в операционную систему. Всё-таки на наличие рекламы в платном продукте пользователи могут отреагировать негативно и сейчас Microsoft  смотрит какие отзывы получит нововведение.

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