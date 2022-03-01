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В Великобритании запретили военнослужащим самовольно воевать на Украине. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Как отмечается, в СМИ ранее прошли сообщения, что военнослужащих иностранных государств приглашают на Украину с целью оказания помощи в противостоянии России. Эту информацию прокомментировал замначальника Генштаба ВС Соединённого Королевства генерал-лейтенант Крис Тикелл.

Согласно его заявлению, британским военнослужащим не разрешается отправляться на Украину и поддерживать конфликт против России в любой форме. Также он уточнил, что это относится ко всем военным, все зависимости от того, пребывают они сейчас в отпуске или на службе.

Отмечается, что отправка иностранных военных на Украину может спровоцировать ухудшение конфликта и привести к жесткому ответу со стороны России.

Ранее мы сообщали, что Украина потребовала приостановить членство России в Интерполе. Об этом заявила глава британского МВД Прити Пател, которая также отметила, что Лондон приложит все силы для выполнения этой цели.

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