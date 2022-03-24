Специалисты Томского политехнического университета намереваются создать технологию сжигания нового вида топлива.

Речь идёт о топливе на основе газовых гидратов природного или искусственного происхождения. Отмечается, что разработать технологию планируется уже к 2025 году. Кроме того, учёные могут рассчитывать на поддержку программы Минобрнауки РФ «Приоритет 2030».

Всего в мире на данный момент было найдено более 220 месторождений гидратов. Их добыча осуществляется на Севере. Согласно заявлению специалистов, когда такие гидраты сгорают, они выделяют весьма мало вредных выбросов – примерно на 50-80% меньше, чем при сжигании другого топлива. Помимо этого, гидраты являются весьма богатым источников углеводородного газа. Таким образом, это весьма эффективный и в будущем перспективный источник топлива для энергетики.

Однако для того, чтобы гидраты имели спрос, необходимо понизить их стоимость. В этом, в частности, поможет эффективная технология зажигания топлива на основе этих гидратов.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году ни одна страна не выполнила рекомендации ВОЗ по качеству воздуха. При этом было отмечено, что все необходимые для этого инструменты у людей есть.