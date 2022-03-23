Согласно обнародованному 22 марта отчету IQAir (швейцарской компании, одного из мировых лидеров в производстве систем очистки воздуха), в прошлом году ни одна страна в мире не добилась соответствия действующим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по качеству воздуха. Об этом сообщает Forbes, перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В отчете IQAir о качестве воздуха в мире за 2021 год проанализированы измерения загрязнения воздуха – на основе данных по PM2,5, полученным станциями мониторинга воздуха в 6475 городах в 118 странах, регионах и территориях. PM2,5 – это твердые, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе частицы (сажи, пыли, выбросов промышленных производств) размером менее 2,5 микрон. Их диаметр в 30 раз меньше, чем диаметр человеческого волоса.

Руководящие принципы ВОЗ были обновлены в сентябре прошлого года и снизили существующие нормативные значения годового загрязнения мелкодисперсными частицами (PM2,5) с 10 мкг/куб.м до 5 мкг/куб.м. Измерения PM2,5 используются специалистами по качеству воздуха в качестве эталона для определения уровней загрязнения. Установлено, что частицы PM2,5 являются основным фактором, вызывающим такие негативные последствия для здоровья, как астма, инсульт, болезни сердца и легких.

Согласно исследованию IQAir, в 2021 году ни одна страна не добилась соответствия вышеупомянутым рекомендациям ВОЗ по качеству воздуха в показателях PM2,5, и только 222 из 6475 городов мира, охваченных в отчете, соответствовали обновленным рекомендациям.

В отношении США, как пишет Forbes, отчет охватывал 2406 городов и показал, что ситуация там ухудшилась: средние концентрации PM2,5 выросли с 9,6 мкг/куб.м до 10,3 мкг/куб.м в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Из крупных городов США Лос-Анджелес был наиболее загрязнен, хотя в отчете добавляется, что там наблюдалось общее снижение загрязнения PM2,5 – на 6% по сравнению с 2020 годом.

В пятерке самых загрязненных стран в 2021 году в исследовании были названы Бангладеш, Чад, Пакистан, Таджикистан и Индия.

Нью-Дели (Индия) назван, причем второй год подряд, самой загрязненной столицей из всех других городов мира с аналогичным статусом. За ним следуют Дакка (Бангладеш), Нджамена (Чад), Душанбе (Таджикистан) и Маскат (Оман).

Качество воздуха в Китае, напротив, продолжило улучшаться в 2021 году. Более чем в половине городов Китая, включенных в отчет, уровень загрязнения воздуха был ниже по сравнению с предыдущим годом. Уровни загрязнения в столице Пекине продолжили пятилетнюю тенденцию к улучшению качества воздуха, обусловленную контролем выбросов и сокращением деятельности угольных электростанций и других отраслей с высоким уровнем выбросов.

Итоги нового отчета IQAir прокомментировала для Forbes генеральный директор IQAir North America Глори Долфин Хаммес, отметив, что «на самом деле у человечества есть все инструменты, необходимые для того, чтобы изменить ситуацию», и что такие страны, как Китай, «сделали огромное количество вещей, чтобы проложить верный путь».

С точки зрения сокращения выбросов выхлопных газов в городах, Хаммес сказала, что «правила важны», но также должны быть и экономические стимулы, «чтобы заставить людей делать лучший выбор в отношении используемого ими вида транспорта». Она добавила, что также важно, чтобы люди каждый день интересовались погодой и качеством наружного воздуха, и могли иметь на сей счет достоверную информацию.

«Измерять качество воздуха не очень дорого. Нам нужно ежедневно проверять уровни, и нам нужно делать лучший выбор в результате понимания уровней загрязнения воздуха, – сказала Хаммес, и добавила: «У нас достаточно информации. У нас достаточно проведенных исследований. Они говорят, что если мы не предпримем существенных действий в течение следующих девяти лет, это может стать началом конца человеческой расы на этой планете. Загрязнение воздуха является частью механизма глобального потепления. Определенно, что всем нам нужно сделать больше».

Публикация Forbes не касалась России, но отчет IQAir отмечает: Россия в глобальном рейтинге загрязненности воздуха находится на относительно благополучной 81-й позиции из 118 стран мира. «Грязнее», чем в России, среди республик бывшего СССР (помимо упомянутого в «мировом топ-5» Таджикистана) – воздух в Кыргызстане (7-е место), Узбекистане (12-е место), Армении (19-е место), Казахстане (23-е место), Грузии (42-е место) Туркменистане (44-е место) Украине (56-е место) Азербайджане (57-е место). Чуть «Чище» российских показатели Эстонии (так же, как всех скандинавских государств и ведущих стран Запада). Беларусь и Латвия рейтингом IQAir не охватывались.

Самой загрязненной в России по итогам 2021 года названа атмосфера города Красноярска, самым «чистым» из охваченных исследованием назван Саранск. В общемировом списке по среднегодовой концентрации PM2,5 Красноярск занял 96-е место (с огромным отрывом опередив следующие за ним по загрязненности Каменск-Шахтинский и Приаргунск, у которых 1623-я и 2074-я позиции соответственно), на всем постсоветском пространстве «грязнее», чем там, воздух только в четырех городах Казахстана (Караганда, Щучинск, Бурабай, Костанай) и в киргизском Оше.