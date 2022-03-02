Президент США Джо Байден 1 марта во время своего выступления заявил о вероятности появления новых мутаций COVID-19.

Согласно его заявлению, за прошедший год они весьма продвинулись в обнаружении различных вариантов COVID-19 и они должны быть готовыми к вероятному появлению в будущем и других мутаций этого вируса.

Байден также указал, что в случае выявления новых вариантов коронавирусной инфекции американские власти будут готовы к использованию новых препаратов в течение ста дней. Помимо этого, лидер США напомнил о важности вакцинации и своевременного обращения к медикам.

В своём сообщении Байден заявил, что в стране получили вакцину 75% взрослых американцев, также готовятся вакцины для детей в возрасте до пяти лет. Уровень госпитализации упал на 77%. Таким образом, сейчас большинство жителей страны могут возвратиться к своей работе и снять маски.

Ранее мы сообщали, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть выше официальных данных. Соответствующее предположение высказал иммунолог Михаил Костинов.