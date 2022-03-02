Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достаточно высок и может быть на 10% выше, чем показывает официальная статистика. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, иммунолог Михаил Костинов.

Радио Sputnik специалист рассказал, что многие россияне переболели коронавирусом бессимптомно. В пример Костинов приводит пациентов, которые приходят к нему на приём и говорят, что были заражены инфекцией, но за медицинской помощью не обращались. При этом последующие тесты подтверждали, что в организмах этих пациентов есть необходимые к коронавирусу антитела, которые не были получены путём вакцинации.

Таких людей, утверждает иммунолог довольно много, что и позволяет сделать предположение, что коллективный иммунитет россиян выше, чем утверждает официальная статистика.

Впрочем, пока коллективный иммунитет в России не достиг необходимой нормы, отмечает эксперт. Для того, чтобы остановить распространение коронавируса штамма омикрон, который отличается высокой заразностью, необходимо, чтобы антитела к нему были у 90-95% жителей.