В США заявили, что правление президента Джо Байдена является «проклятым». Об этом сообщает издание The Guardian.

Как сообщается в статье, такую характеристику правлению Байдена дал директор Центра изучения политики и управления в Университете Миннесоты Ларри Джейкобс. Он указал на то, что во время правления Байдена началась пандемия коронавируса, инфляция стала бесконтрольной, а цены в энергетической сфере буквально взлетели. Также Джейкобс отметил, что избиратели не хотят тратить сотни долларов на то, чтобы заправлять свои автомобили.

Митч Макконнелл, являющийся лидером республиканского меньшинства в американском сенате, указал на то, что политика Байдена является весьма неумелой. Он заявил, что нельзя все неудачи, произошедшие во время правления Байдена, объяснять последними тремя неделями, так как инфляция и рост на газ начались намного раньше конца февраля.

Макконнел отметил, что Белому дому давно пора признать свои ошибки и начать их исправлять.

Ранее обозреватель из Китая Алекс Ло заявил, что Путин имеет больше поддержки от россиян, чем Байден от американцев. Он предположил, что Байдена, скорее всего, на следующих выборах не переизберут.