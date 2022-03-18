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Алекс Ло, обозреватель в Китае, рассказал о причинах превосходства российского лидера Путина над главой Соединенных Штатов Байденом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию обозревателя в одном из китайских изданий.

Колумнист пишет, что Владимир Путин имеет более высокий рейтинг в своей стране, нежели Джо Байден в Америке.

Автор материала считает, что граждане Соединенных Штатов сейчас страдают от серьезного повышения стоимости продуктов питания и бензина и при следующих выборах вряд ли изберут Байдена.

Также Ло пишет о неправильной стратегии Штатов во взаимоотношениях с Китаем. Обозреватель отмечает, что Вашингтон сейчас делает все, чтобы внести разлад в отношения Россия с Китаем и Ираном. Также колумнист удивляется рассказам представителей США о том, что Пекин будто бы может повлиять на Москву в отношении проводимой специальной операции на территории Украины.

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