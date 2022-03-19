В Болгарии состоялась массовая акция протеста, направленная на выражение несогласия участия страны в помощи в вооружении Украины, а также в прочих операциях НАТО.

Акция была проведена в центре Софии, ей инициатором является политическая партия «Возрождение». Всего в акции приняли несколько сотен человек, которые требовали прекратить поставлять Украине вооружение, заявляя, что нельзя допускать какого-либо участия Болгарии в этом конфликте.

Как сообщается, участники акции вышли на улицы Софии с плакатами и транспарантами, на которых выразили несогласие с антироссийскими санкциями и призывали США и НАТО отправиться домой. Они несли флаги Болгарии и России, а также партийные знамена. Митинг начался у здания Министерства обороны и продолжился у Совета министров Болгарии.

Отмечается, что из-за митинга в центре города было приостановлено автомобильное движение. Но каких-либо нарушений зафиксировано не было.

Ранее в Болгарии заявили, что санкции против России окажут негативное влияние на граждан страны. Об этом заявил парламентарий Госдумы Болгарии Атанас Зафиров.