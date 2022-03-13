Поддержка болгарскими властями европейских санкций в отношении России негативно сказывается на благосостоянии граждан страны. Поэтому стоило бы отложить в сторону финансовые рычаги давления, считает парламентарий Госдумы Болгарии Атанас Зафиров.

Он пояснил, что София всегда проводила миролюбивую политику и хотела бы продолжить действовать в том же ключе. Поэтому единственным верным решением является урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем.

По словам Зафирова, именно переговоры являются самым верным решением в любом конфликте. Поэтому необходимо проводить их, отказавшись как от военной силы, так и от финансовых санкций, которые вводятся для давления на Россию.

Зафиров отметил, что Болгария сталкивается с множеством кризисных ситуаций, поэтому для нее важно думать в первую очередь о собственных интересах.