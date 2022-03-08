В Шотландии был найден пиктский символический камень размером 1,7 метра.

Нашли камень на фермерском поле в районе Аберлемно во время геофизических исследований. Как сообщается, проводили исследование учёные Абердинского университета. В Аберлемно и ранее находили пиктские стоячие камни – в частности, наиболее известным таким камнем является плита, на которой изображены сцены битвы. Считается, что это битвы при Нехтансмере.

Проводя исследования, учёные заметили аномалии, которые могли являться свидетельством древнего поселения. Выкопав яму на пробу, они нашли пиктский камень. Предполагается, что он был создан в V-VI веке. На камень нанесена резьба с изображением классических пиктских символов, при этом довольно необычно то, что символы накладываются друг на друга. Это может говорить о том, что резьба наносилась в разные периоды.

Находку отправили в лабораторию в Эдинбурге для дальнейшего изучения.

Ранее мы сообщали, что в камнях Стоунхенджа нашли систему отсчёта времени. Предположения, что Стоунхендж является солнечными часами, возникли несколько лет назад, но лишь недавно удалось это доказать.