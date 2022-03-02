Учёные предположили, что в Стоунхендже может находиться утерянная система для отсчёта времени.

Предполагается, что такая система могла работать аналогично солнечным календарям, использующихся в Древнем Египте. Об этом сообщил археолог Борнмутского университета Тим Дарвилл. По его словам, на мысль о том, что Стоунхендж мог являться солнечным календарём, учёных натолкнул тот факт, что объекты были расположены в соответствии с положением Солнца.

Но долгое время учёные не могли понять, как работает календарь. Также одно время полагалось, что некоторые блоки были установлены в разное время. Но позже удалось доказать, что все блоки были поставлены одновременно.

Изучая Стоунхендж, Дарвилл смог выяснить принцип работы календаря. Так, 30 камней в круге являются днями в месяце, который разделён на три недели. В каждой такой неделе 10 дней. Другие камни являлись физическим воплощением года. Учитывались и високосные годы – дополнительное время представлено пятью камнями в центре памятника.

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