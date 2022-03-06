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В Сети разоблачили недавно появившийся фейк о колонне российской техники, которая якобы была брошена российскими войсками. Об этом сообщает издание РЕН-ТВ.

Как сообщается, недавно в Сети было опубликовано видео, на котором украинский военный рассказывает о потерях российской армии. Согласно его словам, военные ВС РФ сбежали и бросили около 30 единиц боевой техники. Речь идёт о танках, КамАЗах, «Уралах», бензовозах, и другой технике. Но в видео были показаны лишь два Т-72Б3М на фоне снега и МТ-ЛБ и разбитый КамАЗ, стоящие уже на траве. Все это выдавалось на массовые потери. При этом упомянутую технику в кадре не показали.

Однако по кадрам становится понятным, что они снимались в разных местах и даже в другое время года. Продемонстрированная техника, вероятнее всего, снималась на украинских базах, причём на неё специально нанесли опознавательные знаки ВС РФ. Сама техника, по всей видимости, является той, которая была оставлена Украине после развал СССР.

Ранее в ЛНР сообщили о захвате более 30 единиц техники сил ВСУ. Среди них, в частности, были отмечены американские Javelin.

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