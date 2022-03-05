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Народная милиция ЛНР заполучила в качестве военных трофеев более 30 единиц вооружения и техники ВСУ. Об этом рассказывает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

Согласно опубликованной информации, силы ВСУ бросили при отступлении множество военной техники, в том числе 17 разных противотанковых ракетных комплексов. Из них, как отмечается, два американских комплекса Javelin. Кроме того, сообщается о трёх гаубицах Д-20 и зенитно-ракетном комплексе «Стрела-10».

Помимо этого был захвачен танк Т-64Б и три БМП-1, а также БРДМ-2. В сообщении также указывается о таких трофеях, как автомобиль ЗИЛ-131, двух автомобилях КрАЗ, бронеавтомобиле «Казак-2» и лёгком бронированном многоцелевом бронетранспортёре.

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