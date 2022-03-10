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В Сети были опубликованы кадры операции по освобождению Мариуполя. Об этом сообщает издание «Известия».

На опубликованных видеокадрах можно увидеть, как передвигаются по городу российские военные, занятые выполнением своих боевых задач. Кадры, как уточняется, были сняты с беспилотника.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь блокирован и ведётся освобождение кварталов. Указывается, что в городе проводились ожесточенные бои, при этом националисты использовали мирных жителей в качестве живого щита. По словам военнослужащих ДНР и ЛНР, снайперы занимали верхние этажи жилых домов для обстрела.

Кроме того, для мирного населения был организован гуманитарный коридор для выхода из города, однако националисты его заблокировали техникой.

Ранее 80-летний мужчина, самостоятельно покинувший Мариуполь, рассказал, что в городе уничтожают жителей. Он также отметил, что в городе было разбито много домов.

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