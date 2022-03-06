80-летний житель Мариуполя рассказал, как в городе относятся к мирному населению. Его слова передаёт издание РИА Новости.

Согласно рассказу мужчины, 80 лет ему исполнилось 16 февраля, а уже через несколько дней начались обстрелы Мариуполя. Он заявил, что его дом и дома соседей разбили. После того, как недавно скончалась его супруга, мужчина принял решение уйти из города. Он объяснил это тем, что в городе нет ни света, ни газа, ни воды, и даже крупу сварить не на чем. Он также отметил, что телефоны не работают.

В итоге мужчина решил рискнуть и покинуть город. Вышел он после девяти часов утра. Говоря о возможных жертвах, он рассказал, что трудно понять, много ли погибших среди мирного населения, но домов было разбито много.

Также мужчина заявил, что идёт «специальное уничтожение» и стрелять по жителям, кроме ВСУ, просто некому.

Ранее представители ДНР рассказали, что из Мариуполя по гуманитарному коридору было эвакуировано 36 жителей. Их отправили в село Саханка.