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В Сети были опубликованы кадры, на которых изображено, как российские сапёры осуществляют расчистку заминированных полей Херсонской области. Об этом сообщает издание «Известия».

Как сообщается, на представленных кадрах можно увидеть спецмашины, которые занимаются обезвреживанием мин. В основном они работают на больших пространствах вроде полей. Кроме того, выполнением этой же задачи занимаются пешие отряды.

Отрядам приходится перемещаться небольшими группами. В их задачи входит разминирование менее мощных снарядов, которые находятся вдоль дорог. Отмечается, что каждый военный, который занимается разминированием, имеет необходимую специальную технику, защитный тяжёлый костюм, а также красные флажки, которыми обозначает местонахождением мины.

Ранее авторы издания “Взгляд” рассказали об опасности украинских мин, дрейфующих в Чёрном море. Как было заявлено, они способны оставаться в рабочем состоянии длительное время.

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