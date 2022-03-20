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Пытаясь защититься от высадки российского десанта на побережье Черного моря, ВСУ установили на подходах к берегам Одессы, Черноморска, Южного и Очакова несколько десятков мин, пишет издание «Взгляд».

Авторы отмечают, что все эти взрывные устройства были изготовлены еще в первой половине прошлого столетия. Они не зависят от заряда батарей электропитания, как современные мины и поэтому остаются в рабочем состоянии весьма длительный период.

Мины удерживались на донных якорях, однако сильный шторм оборвал все тросы. Теперь взрывные устройства просто дрейфуют по Черному морю и движутся в сторону пролива Босфор. Из-за чего перед Европой встает новая серьезная угроза. Специалисты ЦОФ ФСБ считают, что мины могут пройти пролив и оказаться в Средиземном море.

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