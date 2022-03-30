С конца марта стоимость автомобилей на российском рынке начала снижаться. Об этом сообщил директор по развитию дилерского бизнеса холдинга «Максимум» Александр Кустов.

Эксперты отмечают, что цены снижаются не только на новые машины, но и на авто с пробегом. При этом сохраняется серьезный дефицит в автосалонах. Александр Кустов отметил: «Курс рубля относительно доллара и евро несколько стабилизировался, некоторые дистрибьюторы уже думают о том, чтобы откатить частично те повышения».

Ситуацию с ценами на автомобили прокомментировал заместитель главного редактора международного проекта Motor1.com Юрий Урюков. Он отметил, что тенденция к снижению зависит от текущей ситуации в конкретных городах. Урюков говорит о возврате старых времен, когда при покупке автомобиля нужно было обзванивать продавцов, лично приезжать, торговаться, так как цены устанавливаются сейчас по “фактической погоде”.