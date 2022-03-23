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В Польше в прямом эфире разрушили памятник солдатам Красной армии. Об этом заявляет издание РИА Новости.

Речь идёт о памятнике, который располагается в деревне Хжовице. Монумент в 1949 году поставили на месте, где погибли 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта. Отмечается, что памятник являлся обелиском высотой в пять метров, на котором имелась красная звезда.

Именно звезду демонтировали с памятника первой. После этого обелиск начали разрушать. Снос памятника был осуществлён в присутствии директора Института национальной памяти Польши Кароля Навроцкого, а также прочих представителей власти.

«Нет места для красной звезды в общественном пространстве свободной, независимой и демократической Польши. Нет места для красных звезд в общественном пространстве свободной Европы. Нет, потому что за этим символом скрываются преступления коммунистического режима еще с межвоенного времени», – заявил Навроцкий.

Отмечается, что в Польше осталось ещё около 60 аналогичных памятников. Их также собираются демонтировать.

Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил, что Польша считает себя главным антироссийским рупором Европы. Он отметил, что русофобия в этой стране является частью идеологии государства.

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