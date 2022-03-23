Польша сделала русофобию частью идеологии государства и считает себя главным антироссийским рупором Европы. Причем все это щедро оплачивается Соединенными Штатами, уверен политолог Андрей Суздальцев.

Так он прокомментировал заявление польских властей о высылке российской дипломатической миссии. По словам эксперта, ничего удивительного в этом нет, так как Польша использует антироссийскую тему, чтобы обрести «новое геополитическое звучание» и заработать очки у заокеанских хозяев.

Любой успех России Варшава считает настоящей катастрофой для себя. Она по поводу и без повода пытается вставлять палки в колеса РФ, поэтому нынешние ее действия являются лишь продолжением этой глубоко русофобской политики.