читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша сделала русофобию частью идеологии государства и считает себя главным антироссийским рупором Европы. Причем все это щедро оплачивается Соединенными Штатами, уверен политолог Андрей Суздальцев.

Так он прокомментировал заявление польских властей о высылке российской дипломатической миссии. По словам эксперта, ничего удивительного в этом нет, так как Польша использует антироссийскую тему, чтобы обрести «новое геополитическое звучание» и заработать очки у заокеанских хозяев.

Любой успех России Варшава считает настоящей катастрофой для себя. Она по поводу и без повода пытается вставлять палки в колеса РФ, поэтому нынешние ее действия являются лишь продолжением этой глубоко русофобской политики.

Вам может понравиться

Кадыров призвал Зеленского включить трезвую голову и развернуться лицом к России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его «обратиться лицом к России». Он также предложил украинскому лидеру «включить голову». Он заявил, что

Баранец перечислил ключевые условия для завершения спецоперации на Украине

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, что нужно сделать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы остановить военную спецоперацию ВС РФ. Первое и главное условие – украинская армия должна немедленно прекратить боевые действия

Расчет ЗРК “Бук-М3” уничтожил два штурмовика Су-25 ВВС Украины

Расчет ЗРК «Бук-М3», прикрывавший колонну материально-технического обеспечения неподалеку от Чернигова, подбил два принадлежащих ВСУ штурмовика Су-25. При этом военнослужащие продемонстрировали высокий уровень мастерства и хорошую боевую слаженность. Расчет зенитно-ракетного комплекса
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 марта – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи: погода, 23 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 марта – переменная облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 марта – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 23 марта – ясно, до 6 °C | Подольск: погода, 23 марта – ясно, до 5 °C | Армавир: погода, 23 марта – ясно, до 7 °C |