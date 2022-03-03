читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Пентагоне заявили о невозможности выиграть ядерную войну. С соответствующим заявлением выступил недавно пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

Согласно заявлению Кибри, Пентагон отменил готовящиеся ракетные испытания. Так, ранее в США планировали совершить испытательный запуск ракеты Minuteman III.

Соответствующее решение было принято для того, чтобы показать отсутствие намерений по увеличению уровня готовности американских ядерных сил. Как указал Кибри, ядерную войну невозможно выиграть, а потому её и не следует начинать. Комментируя отмену испытания ракеты, он сообщил, что США не хотят предпринимать действия, которые могут сейчас неправильно воспринять.

Отмечается, что в США и ранее сообщали о нежелании развязывать ядерную войну, понимая, что у России ядерный потенциал выше.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что третья мировая война стала бы ядерной. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Aljazeera.

Вам может понравиться

В Киеве в магазины за продуктами выстроились огромные очереди

В Сети начали появляться кадры, демонстрирующие огромные очереди возле магазинов в Киеве. Как сообщается, 28 февраля в Киеве был отменён усиленный комендантский час, продлившийся более суток и введённый мэром города
  • Анна
  • 28.02.2022
  • читать 1 минуту

Лондон заявил, что санкции не ставят перед собой цель сменить власть в России

Санкции, вводимые Западом против РФ, не ставят перед собой целью навредить гражданам страны или свергнуть российскую власть, заявили представители канцелярии главы правительства Великобритании Бориса Джонсона. Они пояснили, что рестрикции вводятся

Трамп назвал демократов “самыми опасными людьми”, которые “засели внутри страны”

Самые опасные люди для Америки засели внутри страны, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что речь идет о демократах, которые ненавидят Соединенные Штаты и делают все, чтобы их
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 марта – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 3 марта – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 марта – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 марта – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 3 марта – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 3 марта – переменная облачность, до -1 °C | Армавир: погода, 3 марта – пасмурно, до 9 °C |