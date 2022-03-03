В Пентагоне заявили о невозможности выиграть ядерную войну. С соответствующим заявлением выступил недавно пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

Согласно заявлению Кибри, Пентагон отменил готовящиеся ракетные испытания. Так, ранее в США планировали совершить испытательный запуск ракеты Minuteman III.

Соответствующее решение было принято для того, чтобы показать отсутствие намерений по увеличению уровня готовности американских ядерных сил. Как указал Кибри, ядерную войну невозможно выиграть, а потому её и не следует начинать. Комментируя отмену испытания ракеты, он сообщил, что США не хотят предпринимать действия, которые могут сейчас неправильно воспринять.

Отмечается, что в США и ранее сообщали о нежелании развязывать ядерную войну, понимая, что у России ядерный потенциал выше.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что третья мировая война стала бы ядерной. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Aljazeera.