читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался насчёт вероятных масштабов третьей мировой войны. Его слова передаёт издание ТАСС.

Так, как сообщается, Лавров принял участие в интервью для телеканала Aljazeera. Часть этой беседы была опубликована на Twitter-странице Aljazeera в эту среду. Комментируя масштабы возможного конфликта, Лавров указал, что если будет третья мировой война, то она будет ядерной и весьма разрушительной.

«Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной», – заявил Лавров.

Кроме того, Лавров отметил, что некоторое время назад президент США Джо Байден рассказал об альтернативе войне. По словам Лаврова, Байден является опытным человеком, и он отметил, что вместо военных действий могут быть только санкции.

Ранее в США заявили, что новая холодная война с Россией была проиграна. С таким мнением выступил журналист Питер Хьюсси.

Вам может понравиться

Премьер-министр Болгарии требует отставки главы Минобороны из-за оценки действий России

В Болгарии потребовали отставки министра обороны Стефана Янева. Об этом сообщает издание ТАСС. Как сообщается, ранее Янев заявил, что действия российских вооруженных сил на Украине будут носить ограниченный характер. Его
  • Анна
  • 28.02.2022
  • читать 1 минуту

Александр Беглов в очередной раз оказался на последнем месте в рейтинге глав российских субъектов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, целью которого был анализ деятельности глав субъектов Российской Федерации. Согласно рейтингу за февраль, губернатор Петербурга Александр Беглов оказался на 12-м месте. Такое невысокое

Беглов заявил о снижении темпов решения вопроса аварийного жилья

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Градоначальник Северной столицы не смог полностью отчитаться о решении проблемы аварийного жилья. Беглов сообщил Путину о выполненных задачах. При
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 марта – ясно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 2 марта – переменная облачность, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 марта – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 марта – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 2 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 2 марта – ясно, до -1 °C | Армавир: погода, 2 марта – пасмурно, до 6 °C |