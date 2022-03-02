Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался насчёт вероятных масштабов третьей мировой войны. Его слова передаёт издание ТАСС.

Так, как сообщается, Лавров принял участие в интервью для телеканала Aljazeera. Часть этой беседы была опубликована на Twitter-странице Aljazeera в эту среду. Комментируя масштабы возможного конфликта, Лавров указал, что если будет третья мировой война, то она будет ядерной и весьма разрушительной.

«Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной», – заявил Лавров.

Кроме того, Лавров отметил, что некоторое время назад президент США Джо Байден рассказал об альтернативе войне. По словам Лаврова, Байден является опытным человеком, и он отметил, что вместо военных действий могут быть только санкции.

Ранее в США заявили, что новая холодная война с Россией была проиграна. С таким мнением выступил журналист Питер Хьюсси.